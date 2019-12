Le Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké demande aux talibés d’observer avec sérénité et calme le verdict de l’affaire des talibés enchainés où Serigne Cheikhouna Guèye et Cie avaient été arrêtés,relate le journal Enquête. Pour ce faire, le Khalife Général des Mourides a dépêché un émissaire à Louga pour leur délivrer un message d’apaisement, en perspective du verdict attendu ce 4 décembre.

En effet, l’affaire de la casse des locaux du Tribunal de Louga est prise très au sérieux par le Guide de Touba et pour se prémunir de toute éventualité, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a dépêché une forte délégation dirigée par Serigne Mame Mor Mbacké, fils de Serigne Fallou, chargé des affaires des « Daaras » pour apaiser la tension. La rencontre a eu lieu au quartier Grand Louga au domicile de Pape Godé Lô, représentant du Khalife général des mourides dans la capitale du Ndiambour.

Selon Serigne Mouhamadane Mbacké ibn Serigne Mourtada Mbacké, qui a délivré le message du Khalife, concernant l’affaire Serigne Khadim Guèye, le Khalife rassure tous les talibés et les appelle à la sérénité et au calme le jour du verdict. Le Khalife, poursuit-il, a entamé des discussions avec les plus hautes autorités étatiques, pour trouver une suite heureuse à cette affaire qui a défrayé la chronique, ces derniers temps.