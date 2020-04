La famille de la chanteuse mineure Dieynaba Baldé dite »Dieyna » a décidé de désister comme partie civile dans le dossier judiciaire l’opposant de son mentor Mamadou Diop-Ise, suivi pour pédophilie détournement de mineure et corruption de mineure.A la cite DAMEL de Dakar ou loge la jeune pépite koldoise « Dieyna »,il se susurrait bien avant la sous dépôt de Mamadou DIOP que la partie civile allait par retirer sa plainte. Et pour matérialiser la décision familiale, l’avocat de la partie civile,Me Cire clédor LY,a déposé une lettre de désistement sur la table du juge du 8iéme cabinet du tribunal de Grande instance de Dakar.Toujours est-il que cette posture d’apaisement n’est pas gratuite.Selon les informations elle obéit a certains conditions posées a Diop-Iseg .D’abord l’ancien mentor de Dieyna, qui a toujours nié être l’auteur de la grossesse, a finalement accepter la paternité de bébé, de sexe masculin.

A l’origine du nom du Bébé

Du fond de sa cellule a la maison de d’arrêt et de correction de rebeuss,Diop-Iseg,a fini par reconnaitre la paternité du fils de Dieyna. A l’état civil,le garçon répond de Seydi Tanor Diop.La vérité sur ce nom a conduite a beaucoup de confusions,parfois entretenus au dessein.Selon les informations de le journal l’Observateur,le fils de la chanteuse porte le no, de deux personnes.Diop-Iseg l’a fait appeler Seydina,du nom de son compagnon de cellule,l’ancien députe Seydina,du nom de son compagnon de cellule,Seyina fall »Bougazelli »et celui de Tanor,son ami bras et bras droit.D’ou Seydina Tanor Diop.