Affaire Dieyna Baldé: Oustaz Makhtar Sarr crache ses vérités « le procureur doit convoquer tout les candidats de Sen Petit Galé »

Oustaz Makhtar Sarr a parlé de l’affaire Dieyna Baldé et du Dg de l’Iseg Mamadou Diop. Sans ses propos, il tacle sévèrement les promoteurs du concours “Sen Petit Gallé”. Il demande au Procureur d’appeler les participants et de leur interroger sur cette affaire et savoir s’ils ne sont pas dans la même situation que Dieyna.