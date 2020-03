L’affaire Mamadou Diop et Dieyna Baldé n’a pas encore livré tous ses secrets. Selon le journal Libération, le directeur de l’Iseg est loin de sortir d’affaire car toutes les preuves l’accablent. Néanmoins, Abiba soutient son père durant cette épreuve.

Père et fille

Abiba doit certainement être dévastée par ces accusations qui ternissent l’image de son père. Mais comme on dit, l’enfant ne doit en aucun cas juger son géniteur, du moins en Afrique. Et cet adage, Abiba l’a bien compris.

Soutien

Pour preuve, la chanteuse soutient son père depuis l’éclatement de cette affaire. Selon Libération exploité par Senego, Abiba s’est rendue, dans la soirée, au commissariat du Plateau pour échanger avec son pater qui y passait sa garde à vue. Elle était accompagnée de son frère et de sa sœur.