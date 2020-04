L’ancienne star de « Sen Petit Gallé », Dieynaba Baldé, vient d’accoucher en ce 4 avril. Elle eu un garçon, dans une clinique de Dakar, selon les informations de Kewoulo.

Et l’enfant devrait porter le nom de Mamadou Diop Iseg, car ce dernier aurait désormais accepté la paternité de l’enfant. « Désormais, il a reconnu la paternité de l’enfant. Et des démarches sont entreprises par le canal de son nouveau avocat, Me Faye. », confie une proche de l’affaire.