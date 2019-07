Affaire du Tee-shirt LGBT : Wally Seck envoie une citation directe à la rédaction de SeneNews

La polémique autour de Wally Seck continue d’alimenter les débats et a une tournure judiciaire depuis sa plainte contre Imam Kanté. L’artiste ne s’en est pas arrêté là puis qu’il a envoyé une citation directe à la rédaction de SeneNews.

L’artiste reproche à la rédaction de SeneNews d’être coupable du délit de diffamation publique et l’Imam Kanté de complicité dudit délit, évoquant les dispositions des articles 248, 258, 261,270, 271,272 et suivants du Code Pénal, 45 et 46 du Code Pénal, 618, 619 et suivants, 626 et 627, et suivants du Code de Procédure pénale.

L’audience va se tenir le mardi 27 août 2019 à 8h30 du matin et se tiendra à la salle d’audience du Nouveau Palais de justice Corniche Ouest.