Le président de Zamalek, Mortada Mansour, a déclaré que Hamdi Nagguez et son agent avaient envoyé une fausse version de son contrat à la FIFA lors du dépôt d’une plainte contre son club.

L’international tunisien avait résilié son contrat avec Zamalek en décembre en raison d’un salaire impayé alors que son séjour au club touchait à sa fin. L’agent de Nagguez a révélé que le joueur avait déposé une plainte officielle auprès de la FIFA qui avait statué en faveur de son client. Cependant, Mortada Mansour estime que Nagguez et son agent n’ont pas envoyé les documents originaux à la FIFA lors du dépôt de la plainte.

« Nagguez et son avocat ont intentionnellement forgé son contrat avec Zamalek et l’ont soumis à la FIFA pour plainte contre le club, a déclaré Mansour à la chaîne de télévision de Zamalek. Il a reçu toutes ses cotisations jusqu’en janvier 2020, et il a également été payé en totalité après sa première saison avec Zamalek, même si son contrat stipule qu’il devrait recevoir 50% de ce montant. Nagguez a également signé des documents après avoir reçu toutes ses cotisations financières et il n’a pas le droit de porter plainte contre Zamalek », a-t-il ajouté.

« Nagguez ? Falsificateur et cupide »

De même, le président du Zamalek a taclé son ex joueur tunisien lors d’une déclaration vidéo publiée sur sa page Facebook. Le dirigeant du club égyptien n’a pas mâché ses mots : « Nagguez ? Falsificateur et cupide. Le club ne lui doit rien. Sur quatre tranches, il en a perçu trois. C’est lui qui doit de l’argent au Zamalek. Il a escroqué le club avec son avocat ».

Rappelons que Hamdi Nagguez a eu gain de cause de la part de la commission des litiges de la FIFA qui a ordonné au Zamalek de lui verser 1.2 million de dollars après la rupture du contrat. L’international tunisien a passé deux ans avec Zamalek où il a remporté la Coupe d’Egypte à deux reprises, la Coupe de la Confédération CAF et la Super Coupe saoudo-égyptienne.

