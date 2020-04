Sunubuz, qui a ébruité en exclusivité cet esclandre survenu dans la nuit du vendredi au samedi dernier, est en mesure de révéler qu’un des serveurs de l’hôtel Pullman Dakar , en l’occurrence Diadia Tall fait partie de ceux qui étaient dans l’appartement meublé appartenant à Rougui Diao d’où est décédée la pin-up Hiba Thiam.

Aux dernières nouvelles, Diadia Tall a été mis aux arrêts. Il est d’ailleurs en garde à vue.

Des informations en notre possession, Hiba Thiam ” morte par overdose” n’est pas, du tout alors une tête de linotte. Elle était employée à ACT AFRIQUE et tenait de mains de maître les manettes de la Direction Administrative et Financière. De la mort de feue Hiba Thiam, nous avons pu glaner qu’elle serait “morte vers 2h du matin et que c’est à l’insu de ses parents qu’elle est sortie de sa maison.” Comment tout ce beau monde s’est retrouvé dans cette niche avec le couvre -feu à Dakar? Sunubuzz, qui “creuse” encore, vous promet d’y revenir.

Diadia Tall que vous voyez sur l’image est décrit “ami de certaines célébrités dont des mannequins entre autres”.