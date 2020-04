Le juge d’instruction du 8ème cabinet du Tribunal régional hors classe de grande instance de Dakar a placé sous mandat de dépôt Dame Amar, sa copine Alya, Diadia Tall, Fatima Rigal et Djibril Ndiogou Bassel. Le policier qui les a aidés à se déplacer en plein couvre-feu, moyennant 20 mille Cfa, a été aussi arrêté pour corruption.

À propos de ce qu’il est convenu d’appeler le cas du policier Lamine Diédhiou mis aux arrêts et écroué dans cette rocambolesque affaire révélée en exclusivité .

C’est révéler un secret de polichinelle de dire qu’il n’est jamais facile d’apprendre qu’un proche est malade, victime d’un accident, confronté, par exemple, à un diagnostic angoissant… Bien que ce soit l’une des pires épreuves à traverser dans la vie, nous sommes malheureusement tous appelés à y faire face un jour ou l’autre.

Tel a été le cas pour le cas de l’auxiliaire de police Lamine Diedhiou, lequel s’est senti choqué, effrayé, inquiet et/ ou désemparé pour son ami serveur à l’hôtel Pullman Dakar, Papa Djadja Tall. Qui, l’a joint au téléphone vendredi dernier en début de soirée.

Et, c’était pour dire au limer qu’il était souffrant et devait se rendre d’urgence chez un médecin établi aux Almadies pour des soins. Malheureusement, dira Djadja, il ne pouvait pas s’y rendre compte tenu du couvre-feu.

En somme, il demandera à son ami flic de venir l’escorter pour qu’il aille se faire ausculter. Sans sourciller, le policier quittera Keur Massar. Il enfourchera rapidement son scooter pour débarquer à la vitesse de l’éclair le lieu où se trouvait Tall.

Le limier, blanc bec, autrement dit inexpérimenté, escortera Diadia Tall, qui était à bord d’une voiture et la victime Hiba Thiam jusqu’aux Almadies. Une ruse qui permettra à cette dernière et Tall de contourner le couvre-feu et d’arriver au Garden Park, précisément à l’appartement meublé qui appartient à Rougui, fille de Baba Diao . L’horloge affichait 22h.

Interpellé par les gendarmes sur comment lui et Hiba ont pu braver le couvre-feu pour se retrouver dans leur niche des Almadies Diadia Tall a vendu la mèche. La suite est connue. Le jeune auxiliaire de police a été rapidement interpellé avant d’être déféré et placé sous mandat de dépôt.