Selon les informations exclusives de Libération online, le parquet de Dakar a requis l’ouverture d’une information judiciaire dans le cadre de l’affaire Hiba Thiam, morte par overdose lors d’une soirée privée aux Almadies.

Mieux, le ministère public demande le mandat de dépôt contre tous les suspects et vise aussi X. Un juge, à qui revient le dernier mot, sera désigné dans les prochaines heures ou demain au plus tard. Plus d’informations à venir sur votre plateforme.

PUBLICITÉ

avec Libération Online