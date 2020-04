Après Dame Amar et Fatima Rigal dite «Poupette », le juge du huitième cabinet a inculpé et placé sous mandat de dépôt la nommée Alya, Diadia Tall et Djibril Ndiogou Bassel dit «Nekh ».

Ils sont tous visés pour association de malfaiteurs, usage de drogue, non-assistance à personne à danger et violation de la loi sur le couvre-feu. Dans la foulée, le magistrat instructeur a aussi écroué, pour complicité de violation du couvre-feu et corruption, le policier en service au commissariat central qui avait «escorté » Hiba Thiam et Diadia Tall.