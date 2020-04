Après obtenu les renseignements nécessaires de Mlle Diao, les pandores vont très procéder à l’arrestation de trois jeunes entre Ouest Foire, les Almadies et les Mamelles. Tous des fils « des en haut d’en haut » et pontes de la République. Les investigations se poursuivent pour mettre la fin sur 11 autres jeunes (filles et hommes) qui avaient pris part à cette soirée.

O. D. supposé fournisseur de la drogue activement recherché depuis ce matin ainsi que 11 jeunes qui étaient dans cette fête. Une affaire qui rappelle bizarrement celle de Maty Mbodji, un mannequin dont les proches réclament toujours les vrais coupables.

Selon une source proche de l’enquête, « Après les aveux de la fille qui organisait cette fête, les images de la caméra de surveillance de l’immeuble Garden où se trouve ledit appartement a fait le reste. Il nous restait juste à les identifier et retrouver leur adresse ». Poursuivant, là même source de renseigner, « Il semblerait d’après le constat fait dans l’appartement qu’il s’agissait d’une véritable orgie avec de l’alcool et de la cocaïne à gogo ».