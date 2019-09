Les 22 filles voilées, qui étaient interdites d’accès en classe, seront réintégrées jeudi prochain.Ce, grâce à une forte pression du Vatican qui a tordu le bras aux autorités de l’institution Sainte Jeanne d’Arc (Isja).

A en croire Le Témoin, le Pape François, via son Nonce apostolique, Mgr Michael W. Banach, a appelé en pleine réunion entre le ministre de l’Éducation nationale, Mamadou Talla, et les autorités de l’Isja, pour exiger des sœurs de Sainte Jeanne d’Arc qu’elles lâchent prise au nom de la paix et la cohésion sociale entre chrétiens et musulmans.

Soulagement du ministère de l’Éducation nationale

«Tout est bien qui finit bien», se félicitait le ministère de l’Éducation nationale. Après un long bras de fer avec la direction de l’établissement, les autorités ont obtenu de l’Institution privée catholique qu’elle réintègre dans ses salles de classe les 22 filles qui en avaient été écartées à la rentrée du 4 septembre dernier, pour cette année scolaire.

Débat national autour de la laïcité et de la cohabitation religieuse

Cette interdiction avait en effet rapidement enflammé le débat national autour de la laïcité et de la cohabitation religieuse, dans un pays composé à 95% de musulmans. Les élèves porteront l’uniforme assorti d’un foulard, de dimensions convenables, fourni par l’établissement et qui n’obstrue pas la tenue » a finalement fait savoir le ministère dans la nuit de mercredi à jeudi, au sortir d’une longue réunion avec la direction.

Modification de son règlement intérieur

Cette école réputée de Dakar, créée en 1939 et placée sous la tutelle de la congrégation des sœurs de Saint Joseph de Cluny, avait décidé, avant les vacances scolaires, de modifier son règlement intérieur. Les élèves doivent désormais assister aux cours avec « une tête découverte », par souci de respecter « l’identité » de l’école, selon les mots de sa proviseure, Rayanna Tall. Une mesure qui exclut de facto, la vingtaine de filles musulmanes portant le voile dans l’établissement, constitué de 1 700 élèves.