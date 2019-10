Après le refus de la main tendue de la première dame par la famille de l’activiste Karim Xrum Xax, le demandeur d’aide Malamine Fall connu pour son engagement auprès d’El Hadji Malick Gakou, proche également dU Mouvement activiste FRAPP FRANCE DEGAGE donne sa version des faits. Sur sa page Facebook, il s’est exprimé en apportant des précisions sur le cas en l’espèce.

voici in extenso l’intégralité de son poste que nous vous proposons de lire

« Je peux dire, je fais parti des premiers à écrire sur la toile en interpellant directement la fondation servir le Sénégal à venir à la rescousse du patriote Abdou KarimGueye.

J’ai écrit en therme » Nous exigeons à la fondation qu’elle prend en charge ce jeune sénégalais »

Par la suite, J’ai été saisi hier aux environs de 15h par un membre de la fondation sur le cas. Je leur ai fourni les informations à ma connaissance.

Et il m’a commissionné d’aller à l’hôpital pour m’acquérir de la situation.

D’ailleurs c’est le membre de la FSS qui m’a même dit là où Karim est hospitalisé à l’hôpital principal et m’a dit une fois sur place tu demandes à parler à la famille et à sa femme.

Lorsque je suis allé, j’ai pu parler à sa femme qui s’appelle BINTOU, je lui ai fait part de mon déplacement, que la FSS voudrait entrer en contact avec eux et prendre en charge tous les frais médicaux de Karim même s’il devait être évacuer dans un autre pays, que la fondation serait dans les dispositions de les accompagner.

À ma grande surprise, sa femme a automatiquement décliné l’offre mais elle va loin, nous ne voulons aucune aide venant de l’État.

J’ai essayé en vain de l’amener à la raison en lui disant qu’il s’agit là d’une personne entre la vie et la mort.

En conclusion je suis reparti sur mes pas et j’ai rendu fidèlement compte.