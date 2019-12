L’arrestation du célèbre promoteur de lutte Luc Nicolaï s’est répandue comme une trainée de poudre. Il a été cueilli, hier, à son domicile à Mbour par les éléments de la Brigade de gendarmerie de Thiès entre 16 et 17 heures pour avoir été visé par un mandat d’amener.

Mais, il faut rappeler que ledit promoteur de lutte avait bénéficié d’une liberté conditionnelle sur l’affaire de la drogue au Lamantin Beach. Me Baboucar Cissé et son confrère Bamba Cissé qui se sont rendus à Thiès, ce matin du vendredi 20 décembre vers les coups de 10 heures 30 minutes viennent de quitter les locaux de la Brigade de recherche de Thiès à destination de Mbour en compagnie de leur client. En effet, selon Me Bamba Cissé, leur client qui devrait être transféré au parquet de Saint-Louis voudrait être détenu aux côtés de son épouse gravement malade…

