Luc Nicolaï arrêté et incarcéré à la Mac de Saint-Louis depuis jeudi, a entamé une grève de la faim. Son avocat, Me Baboucar Cissé, donne les raisons de cette décision.

« Luc Nicolaï veut purger sa peine à Mbour ou à Thiès. Il veut son transfèrement parce qu’il n’a pas famille à Saint-Louis. Actuellement sa première femme est très malade et la seconde est en état de grossesse très avancée. C’est difficile pour sa famille de faire chaque jour 350 km pour lui rendre visite. Il est vrai que le mandat d’arrêt avait mentionné qu’il soit incarcéré à Saint-Louis, mais l’administration pénitentiaire peut décider de son transfèrement à Mbour ou à Thiès », a dit l’avocat sur la RFM.

Le promoteur de lutte a été arrêté en exécution d’un mandat d’arrêt de la Cour Suprême émis contre lui depuis 2017 dans l’affaire dite de la drogue du Lamatin Beach qui l’oppose à Bertrand Touly et dans laquelle il a été condamné à 5 ans de prison dont 1 avec sursis pour détention de drogue, association de malfaiteurs et tentative d’extorsion de fonds.

