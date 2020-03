Le crime perpétré sur la personne de Marième Diagne Faye est odieux et à la limite injustifiable. En effet, elle a été tuée à coups de couteau par son bourreau.

Qui, si l’on en croit Bathie Tall, un proche confident du présumé coupable, Assane Guèye, ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales. Mieux, Bathie Tall est allé plus loin car il est revenu sur les relations entre Assane Guèye et Marième Diagne.

A en croire Bathie Tall « si l’enquête suit son cours, elle révélera que la victime a bel et bien reçu des transferts d’argent de Assane Guèye via RIA sur son numéro de téléphone depuis le Maroc ».