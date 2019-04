Affaire Médinatoul Salam de Cheikh Béthio et Cie : les accusés passent aux aveux

L’affaire Médinatoul Salam remonte au 22 avril 2012. Il s’agit des meurtres de Bara Sow et d’Ababacar Diagne, deux disciples du Cheikh Béthio Thioune, au cours d’une bagarre.

Les disciples de Cheikh Bethio sont poursuivis pour « homicide involontaire avec actes de barbarie, recel de cadavres, non-dénonciation de crimes, association de malfaiteurs, détention d’armes à feu sans autorisation administrative, infraction aux lois sur les inhumations ». Ils étaient en détention à la prison de Thies.

Leur procès a démarré depuis hier. Leur marabout Cheikh Béthio sera finalement jugé par contumace, ses disciples et coaccusés ont commencé à parler. Et d’après Les Echos, c’est le cas de Samba Fall, Moussa Dièye, Adama Sow et Abdoulaye Diouf.