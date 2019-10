Les choses sérieuses sur le scandale Petrotim s’emballent. Le Doyen des juges, qui hérite du dossier, va ouvrir les auditions le 04 novembre.

Ainsi, selon le quotidien Libération, Aliou Sall sera interrogé par le Doyen des juges, le 25 novembre prochain dans le cadre de l’information judiciaire, contre X, ouverte par le parquet pour notamment association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, corruption, blanchiment de capitaux et fraude fiscale.

Le frère du président Macky Sall sera donc entendu sous le statut de témoin.

Avant le maire de Guédiawaye, son oncle Abdoulaye Thimbo, maire de Pikine sera auditionné le 20 novembre.

Le juge démarre ses auditions le lundi 4 novembre avec le journaliste Mouth Bane, Babacar Mbaye Ngaraaf, le député Mamadou Lamine Diallo de Tekki.

Le lendemain mardi 5 novembre, l’ancien Pm, Abdoul Mbaye, Birahim Seck du Forum civil passeront devant le magistrat instructeur.

Clédor Sène et Boubacar Camara seront entendus 24h plus tard.

Le 7 novembre, ce sera le tour des anciens ministres sous le régime libéral, Samuel Sarr et Souleymane Ndéné Ndiaye.