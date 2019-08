Accusé par un raportage de la BBC d’avoir reçu des pots de vin d’un montant de 250 000 dollars, soit presque 150 millions FCfa, en plus d’un salaire faramineux, Aliou Sall vient d’être déchargé par le parquet, annonce l’Obs.

Les enquêteurs de la brigade des affaires générales, après l’audition des témoins, a dû se rendre à l’évidence : aucune preuve de corruption n’a été apportée par ces derniers, d’où la décision de la Division des Investigations Criminelles de transmettre le dossier au doyen des juges Serigne bassirou Gueye. Ainsi, une nouvelle option a été faite et une enquête judiciaire ouverte. Seulement cette fois-ci, c’ est X qui est visé et non le maire de Guédiawaye.

Oumy NDOYE