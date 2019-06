Affaire Pétrotim : Y en a marre demande la démission de Aliou Sall

Le mouvement Y’en a marre s’est prononcé sur le scandale impliquant Aliou Sall et Frank Timis, suite à la diffusion d’une enquête de la chaîne anglaise BBC.

« Il y a toujours eu soupçons et accusations de connivences criminelles entre les sociétés minières et le frère du Président, Aliou Sall. Et malgré plusieurs interpellations citoyennes, rien n’a été fait pour éclairer les contribuables sénégalais, si ce n’est des menaces et simulacres de dialogue sur le pétrole et le gaz, orchestrés par le pouvoir pour mieux noyer le poisson« , écrit le mouvement sur sa page Facebook.

Y’en a marre estime aussi qu’ « aujourd’hui, la seule problématique, au delà des émotions et du factuel, c’est la transparence dans la gestion de nos ressources de manière générale. »

C’est ainsi que les camarades du coordonnateur Aliou Sané veulent que « les forces vives, la classe politique s’organisent pour en finir avec ce pillage de nos ressources et cette corruption érigée en système de gouvernance. Il faut dépersonnaliser le débat et en faire un combat national pour le salut du peuple. »

« Que Aliou Sall démissionne de ses responsabilités et charges publiques pour se mettre à la disposition de la Justice, au lieu de distribuer des menaces et des démentis« , martèle le mouvement Y en marre.