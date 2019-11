Le député Seydina Fall dit Boughazelli s’engouffre dans un trou noir. Après le pactole de faux billets saisis par devers lui, les enquêteurs ont intercepté des audios, qu’il aurait envoyé à des potentiels clients et qui l’enfoncent davantage.

Garde à vue

Boughazelli est poursuivi pour association de malfaiteurs, contrefaçon, fabrication de signes monétaires ayant cours légal sur le territoire national et à l’étranger, blanchiment de capitaux et tentative de corruption. Placé sous le régime de la garde à vue depuis vendredi dernier, des audios qu’il aurait envoyés à des potentiels clients seraient trouvés par les enquêteurs et qui l’enfoncent de plus en plus.

Des enregistrements explosifs

Dans le premier enregistrement, selon le journal Libération, le député affirmait collaborer dans son business avec des commandants de brigade, dont… « le commandant Mbengue de la Brigade de Recherches et un Procureur qui l’a aidé à dénouer l’affaire Thione Seck » qui a fait la case prison pour trafic présumé de faux billets. Invité à donner des explications au commandant Mbengue, qui dirige non pas la brigade de recherche, mais la section de recherche, Boughazelli aurait a dit : « Dama done kaff rek… »

Rejet catégorique

Dans le deuxième enregistrement qu’il a tout de même nié, « ce n’est pas ma voix », poursuit Libération, Boughazelli parlait avec ses complices, évoquant un montant en dollars et en euros à livrer. Et dans le dernier vocal, qu’il a aussi réfuté, le responsable politique Apr aurait affirmé ne détenir que des coupures de billets de 100 dollars.

Toujours est-il que ces faits accablent de plus en plus le défenseur du 3e mandat de Macky Sall, qui n’en a pas encore fini avec le cabinet d’instruction.

Wait and see !