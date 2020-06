“RDV CE SOIR EN DIRECT SUR C8, hier soir, peu après 19h00 les français ont retenu leurs souffles face à une annonce : la candidature d’Afida Turner pour la présidentielle de 2022. Projets, ambitions, coulisses… Ce soir, Afida Turner reviendra sur cette candidature évènement qui fait (déjà) trembler le milieu politique. RDV à 19h00 dans C que du kif”, a annoncé ce lundi 1er juin à la surprise générale sur Instagram, Afida Turner. En effet, la bimbo a donc lâché cette “candidature à la présidentielle afin de remédier aux problèmes des gilets jaunes et de surcroit, à cette police violente”, comme elle l’a souligné la veille, le dimanche 31 mai sur Twitter.

Une nouvelle qui n’a laissé personne de marbre puisque le sujet a été commenté en masse.

“Ah oui c’est celle qui ne portait pas de culotte en 2016 dans une émission de télé et pourtant elle est vraiment culottée”, “le corona a du frapper fort sur certains, cette jeune femme qui ne cherche par la qu’à exister, et Bigard qui cherche lui aussi la lumière on se demande a qui le tour”, “Elle fait trembler les politiques avec ses décolleté lol le powers body mdr lol”, pouvait-on lire sur la toile.

De son coté, Eric Naulleau a lâché une violente diatribe : “Étant donné son accoutrement habituel, on imaginerait mieux Afida Turner en Présidente de la raie publique…”

Étant donné son accoutrement habituel, on imaginerait mieux Afida Turner en Présidente de la raie publique… https://t.co/KLWwIS1G8M — Eric Naulleau (@EricNaulleau) June 1, 2020

Un internaute n’a que très peu goûté à sa sortie.

“Bravo les blagues sur l’apparence, c’est d’une grande intelligence et d’une grande profondeur. Même si on apprécie pas le personne, on peut critiquer sur le fond”, a-t-il lâché. Le chroniqueur lui a répondu : “J’ai préféré critiquer sur le fondement…”

Invitée dans l’émission en visioconférence, il y a quelques jours, Afida avait, assuré que le coronavirus était un “coup d’Etat”. “Je suis très énervée parce que nous sommes en guerre, car beaucoup de personnes disparaissent. C’est injuste. C’est un coup d’Etat et nous sommes en guerre”, avait-elle affirmé dans une tenue assez affriolante et qui avait fait jaser sur le net.

Jb.

à lire aussi

Flux d’actualités People de Public.fr

L’article Afida Turner : avant de débarquer dans l’émission de Cyril Hanouna, un de ses chroniqueurs l’atomise sur Twitter ! est apparu en premier sur Snap221.info.