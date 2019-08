Le navire hôpital « Africa Mercy » est arrivé à Dakar. Ce bateau, d’une capacité de 1200 mètres carrés, est au Sénégal pour soigner et apporter espoir aux citoyens qui vont avoir accès aux soins chirurgicaux gratuitement. Il va faire 10 mois au Sénégal et les volontaires qui y travaillent s’engagent à soigner plus de 3000 patients sénégalais et former 200 agents et techniciens de santé.

L’annonce a été faite, hier, par le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr qui a présidé, ce mercredi la cérémonie d’accueil dudit bateau. Une cérémonie qui s’est déroulée au Port autonome de Dakar en présence de la première dame du Sénégal et non moins marraine du bateau et de plusieurs autorités étatiques du pays.

Le ministre de la Santé estime qu’avec ce bateau, l’espoir est permis pour des milliers de sénégalais qui vont se soigner gratuitement. En outre, poursuit-il, de nombreux jeunes sénégalais exerceront dans le bateau, en tant que volontaires et seront rémunérés.

D’une capacité de 1200 mètres carrés, « Africa Mercy » est le plus grand navire hôpital du monde. Il est divisé en cadrans contenant des équipements, des services, 5 blocs opératoires et une salle de réveil de soins intensifs de 4 lits pour les personnes à faibles revenus.

Le navire dispose aussi de salles d’hospitalisation de 80 lits où une équipe de bénévoles offre gratuitement des interventions chirurgicales à bord. Ces dernières vont de la cataracte à l’ablation de tumeurs en passant par la chirurgie générale, orthopédique, plastique jusqu’à l’opération de fistule obstétricale.

« A partir de ce jour, nous allons travailler ensemble au bénéfice des milliers de personnes de ce pays qui n’ont pas accès aux soins chirurgicaux abordables pour une mission de qualité et totalement gratuite. Nos volontaires sont passionnés par le travail que nous allons réaliser dans les 10 mois. Nous sommes là pour se joindre aux efforts que fournissent les chirurgiens, médecins, anesthésistes, infirmiers, entre autres », a déclaré le directeur général du groupe « Mercy Ships ». Qui rappelle que tous les soins fournis au cours de cette mission sont entièrement gratuits et ils permettront aux patients pris en charge de repartir guéris dans leurs régions, écoles, à leur lieu de travail et dans leurs maisons respectives.