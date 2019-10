Le Walo reste mobilisé derrière le Ministre Mouhamadou Makhtar Cissé dans la mise en œuvre des politiques définies par le Président Macky Sall, dans le domaine du pétrole et du gaz.

En première ligne, il y’a dans cette mobilisation la CCR et la Cojer de Dagana, l’Alliance pour le Développement (ADEV), UGED et plusieurs Cadres du département de Dagana.

D’une part, cette “mobilisation renforcée” est selon les cadres, motivée par la belle prestation du Ministre en Afrique du Sud lors du dernier événement “AFRICA OIL AND POWER”, à l’occasion duquel le Président Macky Sall a été distingué “homme africain du pétrole” selon une grille de sélection rigoureuse et transparente.

Les partisans du Ministre estiment que ce choix porté sur le Président Macky Sall par “AFRICA OIL AND POWER”, traduit s’il en est besoin, le niveau élevé de rigueur et de transparence dans la gestion de nos ressources pétrolieres.

Choisi par le President Sall pour le représenter, Monsieur Mouhamadou Makhtar Cissé a, au cours de la cérémonie de réception du prix, “brillamment assuré cette mission avec une mise en evidence claire de l’expertise et de la compétence du President dans le domaine des energies“, de l’avis des cadres du Walo.