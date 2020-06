Dans le but d’élargir son équipe de rédaction, Afrikmag recherche deux journalistes à Abidjan.

A- Profils du poste

Publicité

AfrikMag, média panafricain spécialisé dans le traitement et la publication des informations en temps réel sur l’Afrique et le monde, le journaliste aura pour tâches principales d’aller sur le terrain, recueillir l’information, la traiter pour la transmettre à votre rédaction dans le respect de la ligne éditoriale du site. Etre surtout capable de faire des analyses pertinentes de l’actualité politique, sociale, économique, et sportive.

B – Tâches et responsabilités

Titulaire du poste :

Rattaché hiérarchiquement au rédacteur en chef de qui il (ou elle) reçoit les instructions et rend compte.

C – Formation

Diplôme : journalisme

D– Expérience professionnelle

Niveau d’expérience requis:

– Avoir travaillé dans la presse écrite, en ligne ou audiovisuelle pendant deux ans minimum comme reporter.

E – Compétences

Maîtriser les techniques d’écriture des dépêches et des articles de fond

Faire preuve de rigueur dans le traitement de l’information;

Etre capable de travailler en équipe et multitâche ;

Avoir un excellent niveau en français écrit

Avoir une bonne culture générale

Maîtriser le multimédia (notamment les techniques de cadrage, montage vidéo) serait un atout.

Etre dynamique et immédiatement disponible

F – Modalités de candidature

Pour postuler, envoyez votre demande avec un CV, une lettre de motivation à l’adresse suivante: [email protected]

Date limite de dépôt des dossiers : le 05 juillet 2020