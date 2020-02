Dimanche à Addis-Abeba, en Éthiopie, le président Muhammadu Buhari a qualifié les relations entre le Nigeria et le Canada de “très cordiales”, exprimant son désir de renforcer davantage les relations bilatérales.

Malam Garba Shehu, l’assistant spécial principal du président dans les médias et la publicité dans un communiqué, à Abuja dimanche, a déclaré que le dirigeant nigérian avait rencontré le Premier ministre canadien Justin Trudeau en marge du 33e sommet de l’UA à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Dans des remarques devant la presse, le président Buhari a souligné les relations chaleureuses et amicales entre le Nigeria et le Canada, notant l’appartenance au Commonwealth des deux nations et le choix du Canada pour l’enseignement supérieur par les étudiants nigérians.

Il a dit: «Nous avons beaucoup d’étudiants au Canada. Nous sommes conscients de nos rôles vitaux pour garder le pays uni. Nous sommes impatients de développer le commerce parce que vous êtes l’un des «plus gros clients» du pétrole brut du Nigéria.

«Mais les relations les plus importantes et durables avec le Canada sont l’éducation.»

Dans ses remarques, le Premier ministre canadien a décrit le président Buhari comme «un chef de file en Afrique», ajoutant que c’était un plaisir de m’engager sur les questions régionales et internationales.

“Votre leadership et votre réflexion sur la situation actuelle qui défie l’Afrique mais aussi sur les potentiels et les opportunités sont quelque chose que j’attends beaucoup.

«Le Canada et le Nigéria entretiennent des liens et une amitié profonds et de longue date, et j’ai très hâte d’entendre vos points de vue sur de nombreux grands problèmes auxquels sont confrontés non seulement l’Afrique mais le monde», a déclaré Trudeau.