Zoom sur les leviers de transformation des économies d’Afrique centrale mis en place par la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique.

Une réunion virtuelle entre le Bureau sous-régional pour l’Afrique centrale de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, et la commission de la CEMAC pour relancer les économies de la sous-région Afrique centrale.

Il s’agissait de mettre en place un plan d’industrialisation et créer une stratégie finale qui permettra de promouvoir le made in ‘‘central africa’‘ pour transformer les économies de la sous-région.

Nous perdons déjà près de 65 millions de dollars par mois, mais il faut le plus rapidement possible, remettre les populations, remettre les petites et moyennes entreprises au travail pour faire rebondir l’économie.