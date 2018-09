03 Photos – Maroc : la montre à 1,2 millions de dollars du roi Mohammed VI défraie la chronique

Mohammed VI aime les beaux objets et la publication lundi d’une photo avec sa montre Patek Philippe, estimée à 1,2 M$, risque de faire quelques remous en période de contrainte budgétaire au Maroc. À la décharge du roi, il est bien sûr possible que cette montre de luxe lui ait été offerte.

La photo a été publiée ce lundi 3 septembre sur le compte Intagram insaneluxurylife qui recense les modèles de montre portés par les grands de ce monde (hommes politiques, sportifs, artistes, people…). On y voit le roi du Maroc Mohammed VI prenant la pose avec une montre rare du célèbre horloger basé à Genève, Patek Philippe, décrite comme suit : @patekphilippe 5980 / 1400G avec boîtier et bracelet en or blanc 18 carats, avec un total impressionnant de 893 diamants pesant environ 4 468 carats et 182 diamants taille baguette pesant 15,46 carats.

?Le prix de la montre, qui tourne autour de 1,2 million de dollars soit 11 millions de dirham, risque de faire polémique alors que le roi Mohammed VI est actuellement en voyage de tourisme et de loisir aux Seychelles, après un passage par Dubaï. Des vacances qui se déroulent loin de son épouse, la princesse Lalla Salma, qui n’a plus été vue en public depuis son séjour en Italie fin juillet.

Auteur: Ali Attar – afrik