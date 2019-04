03 Photos – Un jeune militaire met fin à ses jours : le message qu’il a laissé à sa famille

La nouvelle s’est répandue sur les réseaux sociaux le lundi 1er avril 2019. Un drame à l’Ecole de gendarmerie de Toroguhé sur l’axe Daloa-Vavoua. Le jeune militaire, Modi Jaurès Rivarol Amaffou, a été trouvé mort.

« Un jeune homme habillé dans l’uniforme de la gendarmerie nationale de Côte d’Ivoire, assis sur un banc, le torse couvert de sang et un cahier ouvert devant lui », il est présenté sur les réseaux sociaux comme un élève gendarme qui se serait suicidé avec sa kalaschnivov de service de type AK47 au poste de Toroguhé.

Dans un premier temps, certains ont crié au suicide vu une conversation présentée comme sa dernière communication avec ses camarades de promotion dans un groupe WhatsApp dans laquelle, il annonçait son suicide: «Je ne serai plus de ce monde aujourd’hui», son interlocuteur de l’interroger «Tu racontes quoi même toi là? » et lui de conclure «Adieu, sois à mes funérailles».D’autres pensent à travers les images présentées sur les réseaux sociaux à une mise en scène pour couvrir un assassinat savamment orchestré.

«Je suis désolé je ne vois pas de suicide dans ces séries de photos. Quand on se tire dessus on a la tête penchée vers l’arrière a cause de la vitesse cinétique de la balle. En plus de cette posture il ne peut plus avoir l’arme à la main. Elle devait être tombée à terre. La position du corps et de l’arme démontre que la scène de crime a été arrangée. A mon avis pour que je crois en un suicide le corps devait être penché sur la table ou sur le côté. Un parfait équilibre après un suicide et l’arme à côté, c’est du bidon », argue un autre, plus sceptique face aux rumeurs de suicide.