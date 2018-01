(04 Photos) une Ougandaise prend son courage à deux mains et demande son homme en mariage

Une jeune ougandaise a pris son courage à deux mains pour accomplir son objectif. Ce 1er janvier, alors que l’ambiance avait atteint son sommet dans une boite de nuit à Kampala, cette dernière a demandé son petit ami en mariage.

Comme à l’accoutumée, elle a mis un genou à terre pour lui présenter une bague. Il n’en fallait pas plus pour émouvoir les spectateurs qui n’ont pas hésité à applaudir cette demande romantique et émouvante. Et bien évidemment, son futur époux n’a pas pu s’empêcher de dire « oui ».

« Tu m’as montrée ce qu’est l’amour, et je t’aimerai toujours pour ça. Je veux passer le reste de ma vie avec toi et personne d’autre. Je me fous de ce que les gens diront, mais mon cœur t’a choisi », a-t-elle déclaré en donnant la bague.

Bien qu’elle ait posé un acte qui, aux yeux de plusieurs, est l’apanage des hommes, le geste de cette jeune Ougandaise vient de confirmer l’adage « Qui ne risque rien n’a rien »

Afrimag