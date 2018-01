(05 Photos) Samuel Eto’o répond aux accusations de blanchiment de la peau

La réaction de l’attaquant d’Antalyaspor , intervient juste après la publication Facebook de son petit frère David Eto’o qui tente de faire taire tout débat sur l’éclaircissement cutané volontier de Samuel Eto’o.

Dans une déclaration rapportée par Je Wanda Magazine, Samuel Eto’o confirme les propos de son petit frère : « C’est un traitement au laser qui va durer un an à peu près. Et l’un des effets désagréables immédiats est qu’il m’éclaircit légèrement la peau après chaque séance. Mais heureusement, ma couleur naturelle revient quelques temps après. Je suis fermement contre le blanchiment de la peau. Il n’y a rien de plus beau que sa couleur naturelle quelle qu’elle soit. »

Lebledparle