08 Photos – Nigéria vs Argentine : le père de John Obi Mikel enlevé juste avant la rencontre

Footmercato – Le 26 juin dernier, à 20 heures, le Nigéria et l’Argentine s’affrontaient pour le compte de la 3e journée du groupe D. Un match décisif que les Super Eagles ont failli remporter, alors qu’ils auraient pu bénéficier d’un penalty à 1-1 pour une main de Rojo. Après la rencontre, le capitaine John Obi Mikel avait montré tout son fair-play et son élégance en félicitant ses partenaires pour le parcours en Russie. Et aujourd’hui, on peut ajouter le mot courage puisqu’Obi Mikel était en plein cauchemar pendant cette rencontre. ESPN a révélé que le père du joueur, Pa Michael Obi, avait été enlevé 4 heures avant le coup d’envoi de la rencontre. La suite est racontée par l’ancien joueur de Chelsea lui-même.

« J’étais perdu. Je ne savais pas quoi faire mais à la fin, je savais que je ne pouvais pas laisser tomber 180 millions de Nigérians. Je devais me concentrer sur le match et représenter mon pays avant tout. Les ravisseurs m’ont dit qu’ils tireraient immédiatement sur mon père si j’alertais les autorités ou si j’en parlais à qui que ce soit. Je n’ai pas voulu en parler avec l’entraîneur car je ne voulais pas que mon problème devienne une distraction pour le coach ou le reste de l’équipe le jour d’un match si important », a expliqué le joueur, qui a donc livré un gros combat contre l’Argentine dans des conditions psychologiques terribles. Quelques heures après, la police a communiqué la libération du père d’Obi Mikel.

Foot Mercato