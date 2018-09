Le classement tant attendu des 100 jeunes Africains les plus influents du continent vient d’être annoncé par le Africa Youth Awards et notre pays y est bien représenté cette fois-ci par trois figures emblématiques. Il s’agit de Sadio Mané (attaquant de Liverpool, capitaine de l’équipe nationale du Sénégal), Amy Sarr Fall (Directrice générale d’Intelligences Magazine et présidente de l’Initiative Citoyenne mondiale pour l’Education) et Kalidou Koulibaly (footballeur international sénégalais évoluant à Naples) considérés comme des ambassadeurs notoires de leurs pays. Tous les trois voient ainsi leur engagement patriotique récompensé.

Le palmarès marqué par une forte dominance des ressortissants de pays anglophones compte également de célèbres visages tels Mohamed Salah, joueur égyptien évoluant à Liverpool ou encore Davido, chanteur originaire du Niger. Jeunes politiciens, activistes, entrepreneurs, animateurs, influenceurs numériques, philanthropes et athlètes, ces jeunes leaders se distinguent par leur engagement à faire la promotion d’une image positive de l’Afrique à travers le monde.

Sur un total de 26 pays figurant sur la liste, le Nigéria, l’Afrique du Sud, Le Ghana et la Tanzanie sont les mieux représentés avec respectivement 20,17, 12 et 8 jeunes leaders consacrés.

