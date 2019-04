15 Photos : les images de l’étudiante dont la vie a été ôtée par son ex copain

Une jeune fille pleine de vie est décédée après avoir été poignardée par son «ex petit ami» pour avoir apparemment mis fin à leur relation.

La défunte, identifiée comme étant Ulumma de l’État d’Imo au Nigeria, aurait été attaquée par son ex-petit ami le jeudi 28 mars dernier.

Le petit ami a depuis été identifié comme étant Chibuzor.Elle a été transportée à l’hôpital où elle était prise en charge jusqu’à ce qu’elle rende l’âme le lundi 1er avril. Selon les rapports, le meurtrier présumé a été arrêté et est en garde à vue. Elle est morte quelques jours avant son examen de fin d’études secondaires (SSCE) prévu le 11 avril.

Voici ce qu’une personne proche de la victime a partagé sur Facebook…

« Chibuzor pori (le meurtrier) même s’ils te relâchent plus tard de la garde à vue, tu ne seras jamais heureux d’avoir causé la mort de là petite Ulumma. Suis un témoin vivant, ulumma t’a dit qu’elle n’était jamais intéressée par une relation et tu as juré que cette relation aura lieu forcément.

Chibuzor (le tueur), tu me demandes si souvent mon conseil et j’ai dit de la laisser partir, il y a d’autres jolies filles. En plus, cette fille est tendre, mais tu insistes pour que ce soit elle. Maintenant, tu as abrégé sa vie, tué ses rêves . Tu pousses sa famille à se vautrer de douleur depuis de jeudi de la semaine dernière jusqu’au 1er avril quand elle a finalement rendu l’âme […] ”