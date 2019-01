Le Nigérian Aliko Dangote pourrait bientôt perdre sa place d’homme le plus riche d’Afrique. Il est désormais talonné de très près par un autre milliardaire, dont la fortune a presque doublé en une année. Voici la liste des 20 milliardaires du continent en ce début d’année 2019. En dollars US.

Ils étaient 23 début 2018, ils ne sont plus que 20 Africains à pouvoir se targuer d’être milliardaires en dollars US en ce début 2019, selon le magasine Forbes.

Quatre milliardaires d’Afrique ont vu leur fortune baisser à moins d’un milliard de dollars US, à cause de la chute des cours boursiers, et se sont vus retirés de cette précieuse liste.

Il s’agit de Stephen Saad (Afrique du Sud), fondateur d’Aspen Pharmacare, Desmond Sacco (Afrique du Sud), Président du groupe minier Assore, Christoffel Wiese (Afrique du Sud), fondateur de Pepkor (distribution), et Onsi Sawiri (Egypte) qui détient des participations dans des unités d’engrais et produits chimiques basées aux Pays Bas.

Un seul a retrouvé ce classement des milliardaires, après y avoir été absent quatre longues années. C’est le nigérian Abdulsalamad Rabiu du groupe BUA, un magnat du ciment, qui marque son retour dans le club des milliardaires africains.

Ces 20 milliardaires africains totalisent à eux seuls une fortune cumulée de 68,7 milliards de dollars US. On en compte deux femmes: Isabel Dos Santos (Angola) et Folorunsho Alakija (Nigeria).

Malgré une valeur nette de sa fortune en baisse de près de 2 milliards de dollars, en raison de la chute d’environ 20% du cours de l’action de Dangote Cement, le vaisseau amiral de son groupe, l’homme le plus riche d’Afrique, pour la 8e fois consécutive, est le Nigérian Aliko Dangote.

Sa fortune est estimée à 10,3 milliards de dollars. La fortune d’Aliko Dangote repose surtout sur l’industrie du ciment et celle de l’agroalimentaire (sucre, farine, etc.), mais aussi la distribution. L’homme a su diversifier ses actifs et construit actuellement une grande raffinerie de pétrole.

Toutefois, après 8 ans à caracoler au sommet des hommes les plus riches d’Afrique, Aliko Dangote se trouve désormais menacé par un autre Nigérian, Mike Adenuga, dont la fortune a presque doublé entre début et fin 2018.

Des informations plus détaillées ont ainsi filtré sur le groupe de ce puissant magnat, dont la fortune est passée de 5,3 à 9,2 milliards de dollars. Mike Adenuga est le propriétaire de Globacom, le troisième opérateur de télécoms du Nigeria, d’une société d’exploration pétrolière et se trouve également à la tête d’un très vaste patrimoine immobilier.

Derrière ces deux Nigérians, vient ensuite, selon ce classement Forbes, l’héritier d’importantes mines de diamant, le Sud-africain Nicky Oppenheimer, dont le grand père n’est autre que le fondateur de la célébrissime société DeBeers, cédée en 2012 à un géant minier anglo-américan. La fortune de Nicky Oppeiheimer est ainsi estimée par le magazine américain à 5,1 milliards de dollars.

Ces trois hommes les plus riches d’Afrique détiennent des fortunes cumulées de 24,6 milliards de dollars, soit l’équivalent de 35,80% de la fortune totale de ces 20 milliardaires africains, en dollars US.

Par pays, l’Egypte et l’Afrique du Sud sont les plus représentés, et peuvent s’enorgueuillir de « détenir » 5 milliardaires chacun. Ces deux pays comptent ainsi parmi leur population la moitié des milliardaires du continent.

Juste ensuite, suivent le Nigeria, avec 4 milliardaires, et le Maroc, avec 2 milliardaires.

L’Algérie, l’Angola, la Tanzanie et le Zimbabwe, comptent chacun un milliardaire dans leur pays.

Le360afrique