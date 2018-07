22 Photos: Nigeria : la ville de Lagos inaugure sa première ligne de métro

Le Nigeria vient de procéder à l’inauguration de sa première ligne de métro à Lagos, la capitale du pays, forte de 20 millions d’habitants.

La ligne qui porte le nom de «Blue Line» (Ligne Bleue), a une capacité d’acheminement de 400.000 passagers par jour, indique des sources concordantes qui ajoutent que l’infrastructure dispose d’une gare «ultramoderne».

Ce projet est une initiative du gouvernement nigérian dans sa volonté de moderniser les grandes villes du pays.

La société «Alstom assurera l’électrification d’une partie de la ligne avec un 3e rail et des sous-stations. Après la phase 1, elle va fournir des rames de métro, la signalisation, le centre d’opération et de commande, les services d’informations des voyageurs et le système de billetterie en gare», indique le journal L’Express.

La Blue Line s’étendra sur 27 km avec 13 stations. La phase 1 et la phase 2 ont une distance de 12 km avec 4 km sur viaduc. Ces lignes comptent 5 stations.