Afrique : Liste des passeports les plus puissants: Le Sénégal occupe la 83e place

Dans le classement 2019 des passeports les plus puissants, ce sont encore les citoyens africains qui sont laissés-pour-compte. A titre d’exemple, un Marocain peut se rendre dans 61 pays sans visa, un Sénégalais dans 56, contre 150 pour un Seychellois.

Le Cabinet Henley vient de publier le classement 2019 des passeports les plus puissants dans le monde. Les pays africains continuent d’être laissés pour compte et le passeport de leur pays leur confèrent toujours la plus faible mobilité internationale, s’ils sont dépourvus de certains visas d’entrée.

Si les Seychelles et Maurice font exception, avec la possibilité pour les détenteurs de leur passeport de se rendre dans respectivement 150 et 145 pays sans visa, il en est autrement pour le reste du continent.

Pratiquement pour tous les autres citoyens du continent, voyager dans le monde devient un parcours du combattant avec des visas à solliciter pour nombre de destinations.

Il serait d’ailleurs intéressant d’évoquer les pays pour lesquels les Africains sont exonérés de visa.

Ainsi, par exemple, les Sénégalais doivent demander des visas dans l’ensemble des pays d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud et d’Asie, à l’exception de quelques-uns.

Même sur son propre continent, l’Afrique, ce n’est pas gagné d’avance, puisqu’un Sénégalais devra se plier à des procédures de visa pour se rendre en Algérie, en Ethiopie, au Gabon, au Cameroun, en Angola, en RD Congo, en Egypte.

Un Marocain n’est libre de se rendre que dans 61 pays qui ne lui demanderont pas de visa d’entrée, dont des pays de l’Afrique de l’Ouest, à l’exception du Nigeria, du Ghana, du Burkina Faso, du Liberia et de la Sierra Leone.

En Afrique Centrale, seul le Gabon et le Congo ouvrent leur porte, sans visa d’entrée, aux citoyens du royaume chérifien.