On en sait désormais un peu plus sur la décision de la Cour Pénale Internationale dans le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé accusés de crimes contre l’humanité. Selon l’information publiée par France 24,les juges de la CPI ont décidé de l’acquittement et de la libération immédiate des deux accusés.

Toutefois, il faut noter que le Procureur de la Cour s’est dit un peu surpris de la manière dont la décision est arrivée, surtout sur la forme, il dénonce l’absence d’un acte écrit.