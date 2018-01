« Eboué a été maudit par son ex-copine » selon un féticheur Ghanéen

Nana Kwaku Bonsam, célèbre fétichiste ghanéen, a fait de troublantes révélations sur la situation difficile que traverse Emmanuel Eboué. Ce mystique affirme que l’ancien joueur d’Arsenal a été maudit par son ex petite amie.

Le fétichiste ghanéen fait savoir qu’Emmanuel Eboué a fait des promesses à son ex copine. Le joueur aurait juré qu’il allait épouser cette dernière mais n’a pas respecté sa parole.

« Emmanuel Eboué est maudit par son ex-petite amie et laissez-moi vous dire que les malheurs et les malheurs d’Eboue dans sa vie sont le résultat de la malédiction de son ex-petite amie ivoirienne qu’il a promis de se marier mais déçue et abandonnée si douloureusement », a confié Nana Kwaku Bonsam à la radio Kasapa Sports.

Le fétichiste ne s’est pas arrêté là. Il est revenu sur le comportement d’Eboué à l’égard de son ex petite amie.

« En fait, la fille a fait beaucoup pour Eboué mais c’était malheureux qu’il lui ait causé tant de souffrance émotionnelle et ait mis fin à la relation sans aucune raison tangible. Eboué doit très rapidement présenter ses excuses sans réserve à son ex-petite amie, sinon ce qu’il traverse va empirer », a-t-il ajouté.

Senego