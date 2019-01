Lundi, 21 janvier 2019, l’histoire retiendra à jamais que c’est à cette date que le pont de Farafégné reliant le nord et le Sud du Sénégal a été inauguré par les Présidents : Macky Sall et Adama Barrow. Un vieux rêve devenu réalité qui est le parachèvement du désenclavement de la Casamance. Qui verra ainsi son économie accroître substantiellement.

Long de 942 mètres…

En territoire Gambien, d’une longueur 942 mètres, de 70 mètres de largeur et 16,5 mètres de hauteur, le pont de Faréfégné va enjamber le fleuve Gambie et permettre de relier le nord et le sud du Sénégal. Il faut signaler que le projet de construction de ce pont est financé par la Banque africaine de développement (BAD), a été construit par le Corsan-Covilam-Arezki. Il a signé avec les autorités gambiennes la convention e, 2014.

Le président d’alors de la Gambie, Yahya Jammeh et Macky Sall s’étaient entendus pour la construction de ce pont. C’est à l’arrivée d’Adama Barrow au pouvoir qu’il a pu être réalisé.

Un rêve historique devenu réalité

Du premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor à Abdoulaye Wade en passant par Abdou Diouf, l’idée de désenclaver la Casamance séparée du reste du Sénégal par la Gambie a germé. Mais c’est avec l’arrivée de Macky Sall au pouvoir au Sénégal et d’Adama Barrow en Gambie que le plus vieux rêve des populations méridionales du Sénégal s’est réalisé.

Propriété gambienne et péage, le pont va faciliter le trafic entre la partie sud du Sénégal et le nord, mais sera d’un bénéfice considérable pour l’économie gambienne. Le pont est une contribution à l’intégration régionale et va faciliter le déplacement des populations sénégalaises et les marchandises. C’est la fin du parcours du combattant pour les habitants de la Casamance et même au-delà. Notamment de la Guinée Bissau et de la Guinée Conakry.

