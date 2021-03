Kémi Séba : “Ousmane Sonko Est Victime D’une Injustice Mais Il A Fait Preuve De Naïveté” (Vidéo)

Le président de l’ONG Urgences Panafricanistes Kemi Seba, s’est prononcé, sur l’affaire d’accusation de “viol et de menace de mort” à l’encontre de l’opposant Ousmane Sonko.

L’activiste estime que l’opposant sénégalais “a fait preuve de naïveté et laisse ainsi la porte ouverte à toute invention et manipulation de commanditaires”.

Macky Sall travaille sous des ordres des intérêts français

“Ousmane Sonko vit aujourd’hui une injustice politique. Comme l’a dit Abdoulaye Wade avec lequel j’ai eu beaucoup de désaccords mais qui a le mérite en vieillissant de devenir de plus ne plus sage, Ousmane Sonko a fait preuve de naïveté. Parce qu’un homme politique institutionnel autant combattu par le pouvoir en place ne peut pas se permettre de chercher à se faire masser le soir en dehors de son domicile, sans témoin. Il laisse la porte ouverte à toute invention et manipulation de commanditaires qui n’ont qu’une seule obsession : l’effacer de la scène politique sénégalaise. Cette répression qui me rappelle les ères et les heures les plus sombres de l’histoire en ce qui concerne l’élimination des opposants doit nous pousser à nous questionner sur qui sont nos plus grands ennemis ? Bien sûr que Macky Sall travaille sous des ordres des intérêts français”, a dit l’activiste Franco-béninois.