Mali : la société Wari au cœur d’une nouvelle affaire nébuleuse

Alors qu’elle est lynchée à longueur de journée à travers les warileaks en plus d’avoir perdu la licence Milicom, la société de transfert d’argent n’en finit pas avec les soucis. Cette fois-ci, c’est au Mali que vient la gifle.

En effet, dans un rapport transmis au Procureur, le bureau de Vérificateur général, l’équivalent malien de l’Ige, a dénoncé le Directeur général et l’agent comptable de l’agence pour la promotion de l’emploi des jeunes qui ont effectué des paiements irréguliers, dans le cadre de la mise en place de deux mille Points services relais en partenariat avec a société Wari.

Ils ont irrégulièrement payé en 2014 et 2015 un montant total de 450 millions f cfa à Wari en l’absence de business model définissant la contribution de chaque partie tel que prévu par la convention de partenariat. Aucun des sites d’installation des kiosques n’avait également été identifié.

De plus, ce financement a été effectué avant l’approbation du comité de crédit et de garantie et aucun kiosque n’a été installé comme l’atteste la lettre de War du 19 janvier 2018, plus de trois ans après le premier virement de fonds à la société Wari.

Avec Senegal7