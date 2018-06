Mondial 2018 : le Cameroun rend un vibrant hommage à Aliou Cissé

GALSEN221 – Aliou Cissé est le plus jeune entraîneur de la Coupe du monde 2018 en Russie. Mais, il est aussi et surtout le seul entraîneur noir. Connu pour sa rigueur, il est adoubé par l’Afrique noire dont il fait la fierté. Dans ce sens, la page facebook « footballeurs pro camerounais » lui a rendu un vibrant hommage en l’érigeant en exemple et en faisant de lui le « meilleur entraîneur noir africain de tous les temps ».

« Le Meilleur Entraineur Noir Africain De Tous Les Temps. Un entraineur qui n’a pas faim qui vit de son salaire et ses primes. Pas comme chez nous au Cameroun. Où l’argent passe avant tout. Difficile d’avoir ce genre d’homme chez nous. Tout c est argent argent argent. Bravo à toi ALIOU CISSE. D’autres rêvent d’entrainer les grands clubs. Toi tu rêves de faire avec ton pays comme en 2002 capitaine ». C’est le message envoyé par la fameuse page facebook qui reconnait le mérite de l’ancien capitaine de l’équipe nationale du Sénégal.

Galsen221.com