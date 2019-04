Pour voyager à l’étranger : une femme propose sa fille comme garantie

Une femme voulant à tout prix voyager à l’étranger mais n’ayant pas les moyens a fait une offre assez étonnante.

Elle a été surprise en train d’utiliser sa fille comme garantie pour bénéficier d’un prêt de 20 000 nairas à Sapele, dans l’État du Delta au Nigeria. La femme affirme que le père de sa fille était basé en Amérique et qu’elle souhaitait partir à l’étranger pour le rencontrer, mais qu’elle avait besoin d’un prêt de 20 000 nairas.

Elle a promis de laisser le bébé en garantie et quand elle reviendra des États-Unis, elle pourra rembourser le prêt et récupérer son enfant. Mais les personnes présentes ont cru que la femme tentait d’abandonner son enfant et de s’enfuir avec l’argent.