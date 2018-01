GALSEN221 – Une histoire qui laisse un sentiment de tristesse. Un homme a côtoyé le cadavre de sa femme pendant six (6) longs mois en espérant, à l’image de ses enfants, qu’elle se réveillera. L’époux malheureux ne voulait écouter personne. Il a fallu l’intervention des sapeurs-pompiers pour que les membres de la famille se rendent à l’évidence : elle est partie et ne reviendra plus jamais.

