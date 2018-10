Une vidéo du président ougandais, Yoweri Museveni, s’adressant à son pays en direct à la télévision est devenue virale sur la toile et aussi sujette à des critiques.

Dans la vidéo, le président dont nos sources rapportent avoir été ému lors de son discours sur l’état de la nation, est vu en train de se nettoyer le nez avec un mouchoir et se mettre à cracher dans un autre, et tout cela en direct à la télévision nationale.