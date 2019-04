Zimbabwe : L’opinion remontée contre les perruques des autorités judiciaires

L’opinion zimbabwéenne est très remontée contre les autorités judiciaires, suite à la commande de perruques pour les juges, d’une valeur de plusieurs milliers de dollars.

« En moyenne ces perruques coûtent entre 1000 et 2000 livres et il me semble qu’ils ont dépensé plus de 100 000 livres en perruques. C’est de la folie ! Le Zimbabwe est indépendant depuis plus de 40 ans. Nous nous sommes tellement battus pour cela, nous devrions avoir une identité qui appartiennent à notre propre système judiciaire et que nous n’avons pas empruntée autre part », affirme Lloyd Msipa, avocat zimbabwéen et ancien membre de l’opposition basé à Londres.

D’autres Zimbabwéens pensent que la crise économique que traverse le pays ne permet pas de faire de telles dépenses. De plus, l’usage des perruques par les juges zimbabwéens est perçu comme un reste du colonialisme que de nombreuses autres anciennes colonies ont rejeté, informe bbc.