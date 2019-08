Afrobasket : Faute d’argent, le Kenya n’envoie que 10 joueuses

L’équipe nationale kényane a été délestée par le gouvernement de quelques de ses joueuses et officiels. Aussi ne convoiera-t-elle que dix joueuses et quatre officiels ce jeudi matin, à Dakar. Qui abrite laCoupe d’Afrique des Nations Fiba (Afrobasket féminin).

Délégation dégraissée

10 joueuses et 4 officiels (14 personnes) représenteront le Kenya à l’Afrobasket qui s’ouvre, ce samedi, à Dakar. Très loin du groupe initial de 17 personnes. Et pour cause, le Gouvernement n’a pas donné à temps les fonds nécessaires, rapporte bintisports.com citant Daily Nation, visité jeudi par Senego.

Honte

Pual Otula, président de la Fédération kenyane de basket-ball (KBF), a déclaré jeudi que c’était une grande honte que la fédération ait dû laisser tomber un entraîneur adjoint et deux joueuses en envoyant une équipe allégée au Sénégal pour éviter une lourde amende de l’organisme mondial de basketball, Fiba.

« C’est une grande honte de la part du gouvernement qui continue à souffler le chaud et le froid. Nous avons attendu en vain et nous avons donc décidé de recourir au plan B pour nous assurer de ne pas être condamnés à une amende pour avoir confirmé puis échoué à voyager pour la messe continentale », a déclaré Otula, déçue.

Poules

L’équipe quitte le pays jeudi matin en deux groupes, le premier décolle via Ethiopian Airline à 5h00 du matin et le suivant partira à 8h00 à bord de Kenya Airways.

Le Kenya fait partie du groupe’D’ qui comprend également le Mozambique et la Côte d’Ivoire. Le groupe » A » comprend le Sénégal, l’Egypte et la Côte d’Ivoire, tandis que le groupe » B » comprend le Nigeria, le Cameroun et la Tunisie. Le groupe C comprend le Mali, l’Angola et la République démocratique du Congo.