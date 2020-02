« Que ceux qui, courageusement, se cachent derrière Bara Ndiaye se le tiennent pour dit : Mimi Touré, n’a pas besoin d’intermédiaires pour exprimer son opinion. Des leçons de fidélité, de loyauté et d’engagement, elle n’en a cure ; surtout venant de plumitifs à la solde d’officines inqualifiables parce que sans nom. Aminata Touré n’entend pas céder et ne cédera jamais aux tentatives d’intimidation qui ont pour finalité de divertir les Sénégalais. Tout le reste n’est que verbiage creux et inutile. Elle n’y répond pas. Point final ».

